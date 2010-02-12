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Dünya

Eski diktatöre 30 yıl hapis cezası

12 Şubat 2010 10:23

Uruguay'da askeri darbeye zemin hazırlayan 81 yaşındaki diktatör 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Uruguay'da 1973'teki askeri darbeye liderlik eden eski diktatör Juan Maria Bordaberry (81), anayasayı ihlalden 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Amerika ülkesinde 12 yıl süren diktatörlük dönemini başlatan 1973 darbesinin lideri Bordaberry, ülkede son 4 ay içinde uzun hapis cezasına çarptırılan ikinci eski diktatör oldu.

ESKİ DİKTATÖR ALVAREZ DE 25 YILA MAHKUM OLMUŞTU

Binlerce muhalifin sürüldüğü, işkence gördüğü ve kaybolduğu diktatörlük dönemiyle ilgili geçen ekim ayı sonunda görülen, askeri rejim sırasındaki insanlık suçları hakkındaki davada, eski diktatör Gregorio Alvarez 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

Savcı Ana Maria Tellechea, yargıç Mariana Motta'ya dayanarak, Bordaberry'nin Uruguay yasalarının öngördüğü en ağır ceza olan 30 yıl hapse mahkum edildiğini bildirdi. Bordaberry'nin mahkumiyet kararının ayrıntılarının daha sonra açıklanması bekleniyor.

Bordaberry hakkında adam öldürme ve muhaliflerin kaybolmasıyla ilgili 11 suçlama daha bulunduğu belirtildi. Eski diktatör Bordaberry'nin avukatları müvekkillerine yönelik suçlamaları reddetmişti.

Uruguay'da 1971'de demokratik yollarla seçilen Bordaberry'nin, bir yıl sonra askeri liderlerin emriyle Kongreyi feshetmesi ve siyasi partileri yasaklamasının ardından 1973'de askerler tamamen iktidarı ele geçirmişti. Ordunun 1976'da Bordasberry'i de devirmesiyle ülke 1985 yılına kadar sağcı diktatörlük yönetimi altında kalmıştı.

Diktatöre dönen eski devlet başkanının solunum rahatsızlıkları nedeniyle yargıçlar, kendisinin yargılama sürecinde ev hapsinde kalmasına izin vermişti. Bordaberry, 2006'dan bu yana gözetim altında bulunuyor.

Juan Maria Bordaberry ile dönemin dışişleri bakanı Juan Blanco, diktatörlük döneminde işlenen suçlarla ilgili mahkum olan ya da hakkında suçlamalar bulunan sivil yetkililer. Aralarında ülkenin son diktatörü Alvarez'in de bulunduğu silahlı kuvvetlerin 10 üyesi, insan hakları ihlallerinden hapiste bulunuyor.

Diktatörlük dönemi insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili kovuşturma, Uruguay'ın ilk solcu Devlet Başkanı Tabare Vazquez'in 2005'te iktidara gelişiyle hız kazanmıştı.

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