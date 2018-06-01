Eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Kesici: Dış mihrak yok, ekonomide şiddetli kaynak ihtiyacı var

Eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dolar kurunda son zamanlarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin olarak, "Döviz kurlarında karşımıza çıkan olumsuzluklar, Hükümet yetkililerinin söylemeye çalıştığı gibi bir 'dış komplo, dış mihraktan' değil, sadece yönetimin kendisinin sebep olduğu bir dış borçluluk ve dış kaynak ihtiyacından" dedi.

Sözcü'den Uğur Dündar'a konuşan Kesici, "21. Yüzyıl milliyetçiliği hamaset nutukları atmak, önüne gelen ülkeye, siyasetçilere, kurum ve kuruluşlara vs bağırmak çağırmak değil, ekonomik milliyetçiliktir. Bunun yolu da genel olarak Türk ekonomisinin, özel olarak da Türk Lirası'nın değerinin dünyanın en kuvvetli paralarından birisi haline getirilmesinden geçiyor" ifadesini kullandı.

"Çok ciddi tedbirler alınmaması halinde kışı geride bırakıp yaz mevsimine girmiş olmamıza rağmen ekonomik olarak kıştan çıkıp karakışa yakalanmak Allah korusun an meselesi" diyen Kesici şöyle devam etti:

Çözüm için zorunlu olarak yapılması gerekenler şunlar:

1. Ekonomiden tam yetkili-sorumlu bir lider: “Başbakan Yardımcısı”.

Tüm yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere tek muhatap bu kişi olmalı.

Diğer bakanlar örneğin; Maliye, Ekonomi, Kalkınma Bakanları hemen hemen hiç konuşmamalı.

2. 3-4 yıllık “kapsayıcı bir ekonomik program” hazırlanmalı.

3. Bunun içinden 1-2 yıllık bir “acil eylem planı-programı” çıkarılmalı.

4. Bu programları hazırlayacak ve uygulayacak “yüksek kaliteli bir ekonomi bürokrasisi” oluşturulmalı.

5. Program iç ve dış ekonomik çevrelere güçlü biçimde anlatılmalı.

6. Programın başarıyla yürütülmesi için makul koşullarda 40 milyar dolar civarında taze bir dış kaynak bulunmalı ve Merkez Bankası rezervine eklenmeli. Bu kaynak başka ihtiyaçlar için asla kullanılmamalı

7. Program sıkı disiplin içinde uygulanmalı…”