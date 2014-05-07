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Dünya
Deutsche Welle

Eski devlet başkanına yakalama kararı

El Salvador Devlet Başkanı Francisco Flores hakkında depremde zarar görenler için gönderilen yardım paralarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

07 Mayıs 2014 19:22


Eski devlet başkanının avukatı Edgar Morales başkent San Salvador'da yaptığı açıklamada, müvekkilinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Medyada çıkan haberlere göre 54 yaşındaki Flores Panama'da bulunuyor.

Sağ muhafazakâr ARENA Partisi üyesi olan Francisco Flores 1999 ile 2004 yılları arasında El Salvador'un devlet başkanlığını yapmıştı.

Eski devlet başkanı hakkında kamu paralarını zimmetine geçirme ve güveni kötüye kullanma suçlamaları bulunuyor. Flores ülkede meydana gelen depremde mağdur olanlar için Tayvan'dan gönderilen yardımları zimmetine geçirmekle suçlanıyor. ABD Maliye Bakanlığı geçen yıl 10 milyon dolar tutarında şüpheli hesap hareketi tespit edilmişti. Flores hesaplarında bulunan 5,3 milyon doların nereden geldiğini açıklayamamıştı.

Mart ayında El Salvador'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini eski gerilla komutanı Salvador Sanchez Ceren, ARENA'nın adayı Norman Quijano karşısında kazanmıştı. Her iki siyasetçi de seçim kampanyasında yoksulluk, suç ve yolsuzluğa karşı kararlı bir mücadele vermişti. Bazı siyasi gözlemcilere göre Quijano, yolsuzluktan aranan devlet başkanının eski danışmanlarından biri olduğu için inandırıcı olmadı ve yarışı kazanamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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