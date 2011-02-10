Eski Devlet Bakanı Yücelen'e taciz davası

T24

"Dudağından zorla öptü"

Radikal'de yer alan habere göre, Rüştü Kazım Yücelen'in Bozyazı'daki Anumurium Otel'de 9 Aralık 2010 tarihinde Dr. Necla G.'yi taciz ettiği iddiasıyla ilgili Bozyazı Cumhuriyet Savcısı Hidayet Kandemir'in hazırladığı fezleke, Bozyaz'da Ağır Ceza Mahkemesi bulunmadığı için en yakın Ağır Ceza Mahkemesi'nin olduğu Silifke İlçesi Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Vekil Öztürk'ün hazırladığı iddianamede, Bozyazı Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doktorun, yengesi R.G. ile birlikte iş görüşmesi için gittikleri otelde karşılaştıkları ailece tanıdıkları Yücelen'in misafiri oldukları belirtildi. Yücelen'in sohbet sırasında kadın doktordan rahatsızlık olduğu için sürekli yaptırdığı iğneyi vurmasını istediği, Dr. Necla G. ile boş bir salona girdiği, ilacın ampulünün kırılması sonucu doktorun parmağının kanadığı belirtilen iddianamede, taciz şöyle anlatıldı:"Şüphelinin koruması olan tanık Rıfat Sönmez ve otelode garson olarak çalışan tanık Emrah Mülayim, eczaneden yeni ilaç almaya gittiğinde müşteki ile yalnız kaldılar. İlacı beklerken müştekinin ampulün kırılması nedeniyle kesilen parmağının kanamasının durduğu, şüphelinin müştekinin parmağını tutup pamuğu bastırdığı, daha sonra parmağının kesilen ve kanaması duran yerini iki kez üst üste öptüğü, getirilen iğneyi yapan müşteki çıkmak istediği sırada kendisine doğru çektiği, sarılıp, saçını okşadığı, dudağından zorla öperek cinsel saldırıda bulunduğu.."Savcılık soruşturmasında, şikayetçi Dr. Necla G.'nin ruh sağlığının bozulup bozulmadığına dair alınan Mersin Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden verilen rapor da dosyaya konuldu. 3 Ocak 2011 tarihli raporda, "Olay sonrası başlayan sık ağlama, uykusuzluk, kabuslar görme, sıkıntı hissi, üzüntü değersizlik duyguları gibi yakınmaların olduğu, hastadan alınan öykü ve yapılan psikiyatrik muayene sonucunda iddia edilen olaya bağlı gelişen Depresif Mizaçlı Uyum Bozukluğu olduğu" belirtildi.İddianamede, müştekinin, tanık R.G.'nin anlatımları, olay yeri inceleme ve görgü tespit tutanağı gibi yan delillerle, doktorun iddiasının doğrulandığı, müştekinin şüpheli hakkında iftirada bulunması için neden olmadığı, aralarında husumetin bulunmadığı, anlatımların olayın oluşuna uygun düştüğünün anlaşıldığı da belirtildi. Yücelen ise, suçlamayı kabul etmeyip, iftiraya uğradığını, bu nedenle kendisinin de davacı olduğunu söyledi. 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen Yücelen, nisan ayında yargılanmaya başlanacak.