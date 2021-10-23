T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski Deutsche Bank çalışanı olduğu söylenen muhbire 200 milyon dolar ödül

Ödül, ABD ihbar programıları kapsamında şimdiye kadar verilen en büyük ödeme oldu

23 Ekim 2021 00:20

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Libor faiz oranı kriterinin manipüle edilmesiyle ilgili yapılan soruşturma için muhbirlik yapan eski bir Deutsche Bank çalışanına, 200 milyon dolar ödeme yaptı. Bu ABD ihbar programıları kapsamında şimdiye kadar verilen en büyük ödeme oldu.

deutschebankihbarabdödül
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24