Eski DEP'li vekil Remzi Kartal şartlı serbest bırakıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de 24 Martta yakalanan eski DEP milletvekili Remzi Kartal'ın cumartesi günü şartlı serbest bırakıldığı öğrenildi.



Terör suçu nedeniyle hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan Remzi Kartal'ı tutuklayıp cezaevine gönderen İspanyol mahkemesi, Türkiye'ye iadesi için gerekli evrakları Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinden talep ettikten bir gün sonra Kartal'ı şartlı serbest bıraktı. Kartal'ı her gün Madrid'de mahkemeye giderek imza atması şartıyla serbest bırakan Ulusal Mahkeme'nin bununla ilgili olarak Türk resmi makamlarına açıklama yapmadığı belirtildi.



Prosedür gereği İspanyol mahkemesi 45 gün içerisinde Türkiye'nin yaptığı Kartal'ın iadesi talebine cevap vermek zorunda olurken, Türk yetkilileri, bu sürede Kartal'ın İspanya'dan kaçması riskinin yüksek olduğuna dikkati çekti.



Bu arada Remzi Kartal'ın Nisan ayının ilk haftasında İstanbul'da yapılacak olan "1. Türkiye-İspanya Zirvesi" ve Medeniyetler İttifakı toplantılarının hemen öncesinde serbest bırakılmasından duyulan rahatsızlığın Ankara tarafından Madrid'e iletildiği de öğrenildi.



Öte yandan İspanyol mahkemesinin, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle yakalanan Eyyüp Doru'yu da serbest bıraktığı belirtildi. (AA)

