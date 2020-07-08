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Eski DEP Milletvekili Mahmut Alınak'ın elektronik kelepçesi çıkarıldı

08 Temmuz 2020 19:38

Cezaevinden “ev hapsi” şartıyla tahliye edilen siyasetçi Mahmut Alınak'ın ayağına takılan elektronik kelepçenin çıkarılması talebi 29 gün sonra sonuçlandı ve ayağındaki kelepçe çıkarıldı.

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