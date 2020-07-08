Eski DEP Milletvekili Mahmut Alınak'ın elektronik kelepçesi çıkarıldı

Müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve çıkarıldığı ilk duruşmada “ev hapsi” şartıyla serbest bırakılan eski DEP milletvekili Mahmut Alınak’ın ayağına takılan elektronik kelepçe 29 gün sonra çıkarıldı. Alınak’ın avukatı tarafından Kars Denetim Serbestlik Müdürlüğü’ne yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından eve gelen memurlar, Alınak’ın ayağındaki kelepçeyi söktü.

Ayaklarına takılan kelepçeyi ABD’de ve Afrika’da siyahlara takılan “kölelik halkasına” benzeten Alınak, “Tarihte kölelere halka takılıyordu. Sömürgeciler Afrika’da ve Amerika’da siyahlara aynı kölelik halkası takıyorlardı. Orada kölelere reva görülen uygulama şimdi burada bize uygulanmaktadır. Biz bu ülkenin modern köleleriyiz. Bunu reddediyoruz. Ben emniyet ve adliyede kelepçeye direnmiş ve kelepçe kattırmamıştım. Ayak bileğime kelepçe takmakla bunun rövanşını almaya başladılar. Ben cezaevindeyken hiç olmasa hücremin avlusunda güneş alabiliyordum ama şimdi kapatıldığım evimde bir zerre güneş dahi alamayacağım” ifadelerini kullanmıştı. (ANKA)