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ESKİ DENİZLİSPOR AMİGOSU TUTUKLANDI DENİZLİ (A.A)

10 Temmuz 2011 02:08

-ESKİ DENİZLİSPOR AMİGOSU TUTUKLANDI DENİZLİ (A.A) - 09.07.2011 - Denizli'de, tartıştığı arkadaşını kalbinden vuran eski Denizlispor amigosu tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 29 Haziran'da Çamlık Caddesi'nde bir restoran önünde tartıştığı arkadaşı Mehmet Çetin'i (36) kalbinden tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Denizlispor'un eski amigolarından Özcan Kılınç'ın (36), İzmir Otogarı'ndaki kartlı bir telefondan Denizli'deki bir akrabasını aradığı belirlendi. Bunun üzerine İzmir Otogarı'nda emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan Kılınç, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kılınç'ın, ifadesinde, ''10 yıl önce, eşim ve kardeşleri arasında, Pamukkale'deki arsaları yüzünden tartışma çıktı. Bu tartışmada Mehmet yardım etmek bahanesiyle bizi kandırdı. Ben de bu husumetten dolayı onu konuşmak için arabama çağırdım. Araç içinde tartıştık. Tartışma sonrası yanımdaki tabanca kazara ateş aldı'' dediği öğrenildi.

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