-ESKİ DENİZLİSPOR AMİGOSU ARKADAŞINI VURDU DENİZLİ (A.A) - 29.06.2011 - Denizli'de arkadaşıyla tartışan eski Denizlispor amigosu, arkadaşını kalbinden vurdu. Alınan bilgiye göre, Denizlispor'un eski amigolarından Özcan Kılınç (36) Çamlık Caddesi'nde bir restoran önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşı Mehmet Çetin'i (36) kalbinden tabancayla vurdu. Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gri renkli bir araçla kaçtığı öğrenilen Kılınç'ı yakalamak için emniyet ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Çetin ve Özcan Kılınç'ın önceki yıllarda Denizlispor gençlik gruplarında liderlik yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.