Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek son yolculuğuna uğurlandı

Dün, 75 yaşında hayatını kaybeden, 'Balyoz Planı' davasında 41 ay tutuklu kalan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek için Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Basına kapalı yapılan törenin ardından Örnek'in naaşı, Levent Afet Yolal Camii'ne götürüldü. Örnek'in naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özden Örnek için ilk tören Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda düzenlendi. Buradaki törenin ardından Örnek'in cenazesi Levent Afet Yolal Camisine getirildi. Namaz öncesi Örnek'in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek'in de arasında bulunduğu aile fertleri, avluda taziyeleri kabul etti. Törene; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri eski Komutanları Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve İlhan Kılıç, Donanma eski Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Güney deniz Saha eski Komutanı Koramiral Can Erenoğlu, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, 1. Ordu eski komutanları Orgeneral Ergin Saygun ve Orgeneral Çevik Bir, Eski MGK Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, CHP İstanbul Milletvekili Emekli Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunan çok sayıda muvazzaf ve emekli askerler, iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törene, Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarında yargılanan çok sayıda asker ve yakınları da geldi.

"Denizciler onurlu olur"

Ünlü sunucu Erkan Yolaç, çok sevdiği bir dostu ve denizciyi kaybettiğini söyleyerek, “Denizciler asil olur. Denizciler kudretli olur. Denizciler onurlu olur. Benim de onurlu bir dostumu kaybettiğim için üzgünüm" dedi.

"Çok sayılan bir komutandı"

Emekli Orgeneral Çevik Bir ise, çok kıymetli bir arkadaşını kaybettiğini ifade ederek, "Kendisi her konuda çok derin bilgisi olan çok iyi komutanlık yapan bir insandı. Her zaman onu takdir etmişizdir. Her zaman başarılı hareketlerde bulunmuştur. Herkes tarafından çok sevilen çok sayılan bir komutandı" diye konuştu.

"Daha yapabileceği çok sey vardı"

Kumpas davalarında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Özden Örnek'in sadece orduda değil ülkedeki tüm özgür vatandaşlara ve cumhuriyet severlerine ait bir insan olduğunu söyledi. Tatar, “Gerek kendi askeri birliğindeki törende, gerekse burada görüyorum. Bu ülke için çok güzel şeyler yaptı. Daha yapabileceği çok şey vardı. Ancak bu alçak kumpasların bir sonucunu görüyoruz. Oğlu Tolga hepimiz adına konuştu (askeri törende) ona yapılanlarla beraber ülkemize yapılanlara bir cevap verdi. Utanması gerekenlerin, azıcık sıkılması gerekenlerin bugün yüzlerini yere eğmelerini bekliyoruz. Herkes Özden paşanın tabutu başında kendisini bir kez daha sorgulasın." dedi.

"İşte 'O pislik' Türk bayrağına sarılı yatıyor"

Balyoz Davası'nda 10 ay 25 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden emekli Orgeneral Ergin Saygun da Örnek'in herkes tarafından sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu belirterek, “Maalesef balyoz denen kumpas süreci çok can aldı. Bu aldığı canlardan biri de budur. Allah nasıl bilirse öyle yapsın. Bütün bu süreçte devlet büyüklerimiz dahil 'Türkiye kalın bağırsaklarını temizliyor' dediler. Bizleri, kalın bağırsaktaki pislik gözüyle gördüler. İşte 'o pislik' işte orada Türk bayrağına sarılı vaziyette yatıyor. Başka da söyleyecek bir şeyim yok." dedi.



Özden Örnek'in naaşı cenaze namazının ardından, askeri törenle 3 ay önce vefat eden oğlu Burak Örnek'in yanında Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

15 gündür hastanede tedavi görüyordu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, iç organlara bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 4 gün önce yoğun bakım servisine alınmıştı. Örnek, dün sabah 07.00 sıralarında vefat etmişti.

Özden Örnek kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 20. Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Özden Örnek, 1943 yılında İzmit'te doğdu.



Deniz Lisesi'ni bitiren, Deniz Harp Okulu'ndan 1962 yılında asteğmen olarak mezun olan Örnek, 1964'te dört yıllık Deniz Harp Okulu eğitim ve öğretimini tamamlayarak donanmaya katıldı.

Donanma Komutanlığı'na bağlı çeşitli gemilerde branş subaylığı ve bölüm amirliği yapan Oramiral Örnek, 1967-1969 yılları arasında ABD'de işletme dalında lisansüstü öğrenimini tamamladı ve 1975'te Deniz Harp Akademisi'nden mezun oldu.



1977-1978 yılları arasında İskenderun Muhribi 2. Komutanlığı, 1978 yılında Harp Filosu Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü, 1978-1980 yılları arasında Donanma Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1980-1981 yılları arasında Adatepe Muhribi Komutanlığı görevlerini yerine getiren Örnek, 1982 yılında ABD Deniz Komuta Koleji'ni bitirdi.

Örnek, 1982'de albay rütbesine terfi ederek 1982-1984 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü, 1984-1986 yılları arasında Washington Deniz Ataşeliği, 1986-1987 yılları arasında 1. Hücumbot Filotillası Komodorluğu ve 1987-1988 yılları arasında 2. Muhrip Filotillası Komodorluğu görevlerinde bulundu.



Emekli Oramiral Örnek, 1988'de tuğamiralliğe terfi ederek 1988-1989 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığı, 1989-1990 yılları arasında Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.

1990 yılında atandığı Güney Avrupa Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı görevindeyken 1992 yılında tümamiralliğe terfi eden Örnek, bu rütbe ile 1992-1993 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 1994-1995 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 1995-1996 yılları arasında Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu, emekli Oramiral Örnek, 1996 yılında koramiralliğe terfi etti.



Örnek, 1996-1997 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı, 1997-1999 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 1999-2001 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevlerini deruhte ettikten sonra 2001 yılında oramiralliğe atandı.

2001-2003 yılları arasında Donanma Komutanlığı görevini ifa eden Oramiral Örnek, 28 Ağustos 2003'ten itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini yerine getirdikten sonra 26 Ağustos 2005'te emekliye ayrıldı.



Örnek, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Brezilya Deniz Kuvvetleri Liyakat Nişanı ve Pakistan Nişanı İmtiyaz Madalyası sahibiydi.



Tolga ve Burak isimli iki oğlu olan Örnek, Sevil Örnek ile evliydi. Örnek'in oğlu Burak Örnek, kanser hastalığı nedeniyle ocak ayında hayatını kaybetmişti.

Balyoz'dan beraat etmişti

Emekli Oramiral Özden Örnek, 2007 yılının Mart ayında Nokta dergisinde yayımlanan ve kendisine ait olduğu iddia edilen "darbe günlükleri" nedeniyle soruşturma geçirmişti.



Özden Örnek, "Balyoz Planı" davasında, kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmıştı. Karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce onanmıştı. Örnek, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından tahliye edilmişti. Örnek, bu dava kapsamında, 41 ay cezaevinde kalmıştı. Yüksek Mahkeme'nin yeniden yargılama kararı sonrasında Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Örnek hakkında beraat kararı vermişti. (DHA)