Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek bu sabah hayatını kaybetti.

Örnek, 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Örnek’in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Örnek sabah 07.00 sıralarında vefat etti.

Örnek’in 43 yaşındaki oğlu Burak Örnek de 3 ay önce kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Örnek, 21 Eylül 2012 tarihinde sona eren Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra davanın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda delillerin sahte olduğu anlaşıldığından hakkında beraat kararı verilmişti.

Özden Örnek kimdir?

Özden Örnek, 1962 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Örnek, 1964 yılında Donanma'ya katıldı. 1975 yılında Deniz Harp Akademisini bitirdi. 1982 yılında Albay olan Örnek 1982'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğüne atandı. Özden Örnek, 1988 tarihinde Tuğamiralliğe, 1992 yılında Tümamiralliğe, 1996 tarihinde de Koramiralliğe terfi etti. Özden Örnek, Ağustos 2001 ayında Oramiralliğe terfi ederek, Donanma Komutanlığı'na atanmıştır. 30 Ağustos 2003 tarihinde atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005 yılında emekli oldu.