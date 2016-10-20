Eski DBP’li belediye başkanı tahliye edildi

14 ay cezaevinde kalan eski DBP'li Edremit Belediye Başkanı Sevil Rojbin Çetin koşullu tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Van'da öz yönetim açıklamasına katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ve 14 ay cezaevinde kalan eski Edremit Belediye Başkanı DBP'li Sevil Rojbin Çetin adli kontrol koşuluyla tahliye edildi.

İpekyolu ve Edremit ilçelerinde 15 Ağustos 2015'te yapılan sözde öz yönetim açıklamalarına katılan aralarında Sevil Rojbin Çetin'in de bulunduğu 6 sanıklı davanın duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Sevil Rojbin Çetin ve DBP yöneticisi Mehmet Batu'nun hazır bulunduğu duruşmada sanık avukatı Murat Timur yaptığı savunmada, sözde öz yönetim açıklamasını müvekkili Sevil Rojbin Çetin'in yapmadığını belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti duruşma sonrası 'devletin birliğini ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle yargılanan Sevil Rojbin Çetin ile Mehmet Batu'nun adli kontrol koşuluyla tahliyesine karar verdi.