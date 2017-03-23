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Eski DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna gözaltına alındı

Emine Ayna, geçen yıl ocak ayında siyasetten çekildiğini duyurmuştu

23 Mart 2017 13:34

Eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve eski milletvekili Emine Ayna, Diyarbakır'daki evine sabaha karşı düzenlenen polis baskınında gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre, gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Ayna, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldü.

Ayna, geçen hafta bir soruşturması nedeniyle Diyarbakır Adliyesi'nde savcılığa ifade vermişti.

Geçen yıl siyasetten çekilmişti

2007 yılında milletvekili seçilerek Meclis'e giren Ayna, bir dönem Demokratik Toplum Partisi (DTP) ve DBP eş genel başkanlık görevi yürütmüştü. Ayna, "İnsani anlamda hiç kimsenin kabul edemeyeceği şekilde ölüsüne de dirisini de işkence yapan, mezarını da evini de yakıp yıkan bir anlayışla siyasi çözüm gelişebileceğine inanmıyorum" diyerek geçen yıl ocak ayında siyasetten çekildiğini duyurmuştu.

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