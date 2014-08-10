Eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu kayboldu

Eski Danıştay Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanı Süleyman Türkoğlu'nun, tedavi gördüğü Ufuk Hastanesinden önceki gün saat 08.10 sıralarında ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Süleyman Türkoğlu'nun torunu Show TV Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, dedesinin bulunması için çevredeki güvenlik kameralarının incelendiğini kaydetti.

Kayıtlara göre, dedesinin saat 08.15'te hastane önündeki üst geçidi kullanarak karşıya geçtiğini ve AŞTİ istikametine doğru yürüdüğünün görüldüğünü aktaran Türkoğlu, dedesinin en son 08.31'de Konya Yolu ile Emek 90. Sokak'ın kesiştiği noktada görüldüğünü söyledi.

Konutkent'te oturan ve iki gündür kayıp olan dedesinin üzerinde lacivert eşofman ve siyah mont bulunduğunu belirten Türkoğlu, dedesi Süleyman Türkoğlu'nun sağlığından endişe ettiklerini dile getirdi.