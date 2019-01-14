Eski Danıştay Başkanı: Binali Yıldırım'ın adaylığı anayasaya tam aykırı

Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ilan edildiği halde Meclis Başkanlığı'ndan görevinden istifa etmeyen Binali Yıldırım’ın durumunun ‘anayasaya tam aykırılık’ oluşturduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı ilan edilen Yıldırım “seçim faaliyeti olmadığı” gerekçesiyle Meclis Başkanlığından istifa etmiyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da “İstifa etmesine gerek yok” dese de hukukçular, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Yıldırım’ın adaylığını iptal etmesi gerektiğini vurguluyor. Eski bir YSK Başkanı, "Anayasanın 94. maddesinin çok açık olduğunu, itiraz başvurusu durumunda YSK’nın nasıl bir karar vereceğini merak ettiğini" bildirdi.

Alan da Aydınlık gazetesine yaptığı açıklamada Anayasanın 94. maddesinin çok açık olduğunu bildirdi. Alan, “Hem de tartışılmayacak kadar açık. Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa etmemesi Anayasanın 94. maddesine uygun değil” dedi.

Binali Yıldırım’ın 31 Mart seçimi için “seçim siyasi bir faaliyet değildir” ifadelerini anımsatan Alan, “31 Mart’ta yapılacak seçim siyasi faaliyet değilse siyasi faaliyet nedir?” diye sordu. YSK’nın “tam kanunsuzluk” içtihadı bulunduğunu, Binali Yıldırım’ın durumunun bunun da ötesinde bir durum olduğunu vurgulayan Nuri Alan, şöyle konuştu:

“Şu anda ‘anayasaya tam aykırılık’ söz konusu. YSK konuyu bu çerçevede değerlendirmelidir.”

"O hüküm Meclis Başkanı için uygulanamaz"

Binali Yıldırım’ın istifa etmemesine gösterilen gerekçeleri de değerlendiren Alan şunları söyledi:

“Binali Yıldırım’ın istifa etmemesine Siyasi Partiler Kanununun 24. maddesinin dayanak gösterilmeye çalışılması doğru değil. Birincisi, maddenin hükmü de anayasaya aykırı. İkincisi, bu maddedeki istisnai hüküm milletvekilleriyle ilgili. Bu maddenin kapsamı genişletilemez. Kaldı ki anayasaya aykırı istisnai bir hükmün Meclis Başkanı için de uygulanması düşünülemez. Mahalli İdareler Kanunundaki, seçimlere katılacak milletvekillerinin istifa etmemelerini öngören hüküm özel bir hükümdür. Bu Meclis Başkanı için uygulanamaz.”