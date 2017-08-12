Eski danışmandan 'Davutoğlu' iddiası: Reis'in yanında önemli bir görev üstlenebilir

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem "stratejik danışmanlığı" görevini üstlenen Atılgan Bayar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Yakın bir zamanda Ahmet Davutoğlu'nun sistemin içinde, Reis'in yanında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum" dedi.

Bayar, sözlerinin devamında "Ahmet Hoca'ya binbir türlü iftira atanlar, yarın kapısını çalmaya başlar" ifadesini kullandı.

Bayar, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak “Erdoğan’ı halife olarak tanıyor ve biat ediyorum” demişti. Bayar'ın bahsi geçen sözleri, kimi köşe yazarları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Atılgan Bayar'ın konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar şöyle: