Eski Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush'un çalışanları, Trump'a karşı Biden'a destek veren bir siyasi eylem komitesi kurdu

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ABD'nin Donald Trump'tan önceki son Cumhuriyetçi Partili Cumhurbaşkanı olan George W. Bush'a çalışmış yüzlerce isim, 3 Kasım genel seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'a oy vereceklerini duyurdu.

İsminde Bush'un 43. ABD Başkanı olmasına göndermede bulunan "43'ten Mezun Biden Destekçileri", Trump'tan memnun olmayan Cumhuriyetçi Partilileri bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeni kurulan siyasi eylem komitesinin direktörü ve eski Bush seçim kampanyası çalışanı Karen Kirksey, "Biden'a destek vermemiz onun görüşlerine tamamen katıldığımızdan değil, bu ülkenin ruhunun kurtarılmasına acilen gerek olduğuna inandığımızdan" dedi.

"43'ten Mezun Biden Destekçileri", Cumhuriyetçi Parti'yi bir "birey kültü" haline gelmekle de suçladı.

Siyasi eylem komitesi, Biden seçildikten sonra da ABD'nin karşı karşıya kaldığı ciddi problemleri çözmek için partiler arası diyalog sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.