Eski Cumhuriyetçi Bakan Powell, genel seçimlerde Biden'ı destekleyeceğini duyurdu: Trump, demokrasi için bir tehdit haline geldi

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1991 yılında Körfez Savaşı'nda ABD kuvvetlerini komuta eden ve George W. Bush'un kabinesinde dışişleri bakanlığı yapan Colin Powell, kendi partisinin adayı Donald Trump'ın davranışlarının demokrasiyi tehlikeye attığını söyleyerek Kasım ayındaki genel seçimlerde rakibi Joe Biden'ı destekleyeceğini söyledi.

CNN'e konuşan Powell, Trump'ın ABD Anayasası'ndan uzaklaştığını ve sıklıkla yalan söylemeye başladığını ifade etti.

Powell, "Onun herkese hakaret etmesi beni çok rahatsız etmeye başladı. Oğullarını savaşta kaybeden annelere, John McCain'e, göçmenlere ve ona karşı çıkan herkese hakaret etmeye başladı. Ben bir göçmen çocuğuyum" dedi.

Ülkedeki eylemlere de değinen eski Cumhuriyetçi bakan, "Bu davranışlar demokrasimiz, ülkemiz için tehlikeli. Sanırım şu an bunun dışavurumunu görüyoruz; hayatım boyunca gördüğüm en büyük protesto hareketi geliyor. Bence artık halk durumu fark etti. Daha fazla buna katlanmayacağız" diye konuştu.

"Bu sene Trump'a destek veremem" diyen Powell, geçen günlerde Demokrat adaylığını kazanan Biden'ı destekleyeceğini dile getirdi.

Powell, 2016 yılında da Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ı desteklemişti.