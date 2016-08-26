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Eski cumhuriyet savcısı Gültekin Avcı tutuklandı

Geçen yıl da tutuklanan Avcı, 9 Haziran 2016'da tahliye olmuştu

26 Ağustos 2016 12:06

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Gültekin Avcı ve işadamı Turgay A., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmir'de, Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı ve avukat Gültekin Avcı ile bir işadamı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin soruşturma kapsamında gözaltına aldığı Avcı ve işadamı Turgay A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardındn nöbetçi mahkemeye çıkarılan Avcı ve Turgay A., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.a

Gültekin Avcı dün İzmir'in Karabağlar ilçesinde saklandığı evde gözaltına alınmıştı. İşadamı Turgay A. ise Ankara'da yakalanarak İzmir'e getirilmişti.

Daha önce de Selam Tevhid soruşturması kapsamında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklananan Avcı 8 Haziran'da tahliye olmuştu. 

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