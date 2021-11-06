Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’dan “istihbaratla ilişkili gazeteci” açıklaması: Hâlâ başka bir ulusal gazetede yazıyor

Gökçer Tahincioğlu'na konuşan eski MİT yöneticisi Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün "Basında çok MİT'çi vardır" sözleri tartışma konusu oldu. Eski Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Eymür'ün bu açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaşadıkları bir olayı anlattı.

"Ergenekon soruşturması kapsamında Cumhuriyet’ten bir gazetecinin ifadesinin alınması sırasında, dönemin ünlü savcısı, ifadesi alınan gazetecinin istihbaratla ilişkisini (gazetenin avukatının huzurunda) ifşa etmişti. ‘Seni bugüne kadar ifadeye çağırmamamız bu irtibat sayesindeydi’ demişti. İfadesinden sonra serbest bırakıldı" diyen Atalay, "Durum kendisine aktarılınca İlhan Selçuk, ‘aman ses etmeyin, her gazetede istihbaratla ilişkili kişiler bulunur, biz hiç olmazsa birini öğrenmiş, bilmiş olduk’ demişti. İlhan Selçuk’un vefatından 5-6 ay sonra sonra işten atılmıştı" dedi.

Atalay, söz konusu gazetecinin hâlâ ulusal bir gazetede yazmaya devam ettiğini ifade etti.

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