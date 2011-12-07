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Dünya

Eski Cumhurbaşkanı Katsav cezaevinde TEL AVİV (A.A)

07 Aralık 2011 12:36

-Eski Cumhurbaşkanı Katsav cezaevinde TEL AVİV (A.A) - 07.12.2011 - Tecavüz suçundan 7 yıl hapse mahkum edilen eski İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav, cezasını çekmek üzere ülkenin orta kesimlerindeki bir hapishaneye geldi. 2010 yılında iki devlet memuruna taciz ve bir memura tecavüzden suçlu bulunan Katsav'ın temyiz başvurusu geçen ay Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti. Katsav, temyiz başvurusu süresince serbestti. Kararının kesinleşmesinden sonra ev hapsinde tutulmasını isteyen Katsav'ın bu talebi de reddedilmişti. Katsav 2000 yılında başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinden 2007 yılında hakkındaki tecavüz ve taciz suçlamaları sebebiyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

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