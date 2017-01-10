Eski Cumhurbaşkanı Herzog hayatını kaybetti

Almanya'nın eski cumhurbaşkanı Roman Herzog 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi Herzog, 1994-1999 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Başbakan Angela Merkel, Almanya'nın Herzog'un ölümüyle "ülkeye birçok alanda hizmet etmiş bir vatanseveri kaybettiğini" söyledi. Merkel, "Roman Herzog ülkemize olağanüstü hizmetlerde bulundu. Kendisinin eşsiz ve zeki sesi, açıkça sorunların adını koyabilme ve insanları bu konuda cesaretlendirme yeteneği şahsım ve hepimiz tarafından özlenecek" dedi.

Merkel ayrıca, Roman Herzog'un 1997 yılında yaptığı konuşmayı anımsattı. Herzog, söz konusu konuşmasında Almanya'da geniş çaplı reformlar yapılması çağrısında bulunmuştu. Merkel, "Herzog ülkenin istikrarlı bir şekilde gelişmeye ve yenilenmeye devam etmesi gerektiğine dair düşüncesini açık bir biçimde defalarca ifade etmişti" dedi.

Gauck'tan taziye

Cumhurbaşkanlığı görevini şu anda sürdürmekte olan Joachim Gauck ise merhumun eşi Alexandra Freifrau von Berlichingen'i arayarak taziye dileklerini iletti. Gauck Herzog'u, toplumu etkilemiş ve şekillendirmiş, ülkeye olağanüstü katkılarda bulunmuş "seçkin bir kişilik" olarak nitelendirdi. Roman Herzog'un vefat haberini almasının ardından "derin bir üzüntü" duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gauck, merhum Herzog ile ilgili, "Uzmanlığı, zekası ve büyük yaşam deneyimiyle ülkemiz ve ülkemizin özgürlükçü anayasası için mücadele etti" dedi.

Siyasetçi ve hukukçu Roman Herzog, 1934 yılında Almanya'nın Landshut kentinde doğdu. Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmeden önce Baden-Württemberg eyaletinde kültür ve içişleri bakanlığı yapan Herzog, bunun yanı sıra Federal Anayasa Mahkemesi başkanlığı ve başkan yardımcılığı da yaptı.

Roman Herzog, 27 Ocak tarihini Yahudi soykırımı Holokost'un kurbanlarını anma günü ilan eden kişiydi.

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