-ESKİ CUMHURBAŞKANI COSSİGA'DAN MEKTUPLU VEDA ROMA (A.A) - 17.08.2010 - İtalya'nın en tartışmalı siyasetçilerinden biri olan eski Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga, ölümüyle de bir ilginçliğe imza attı. Bugün hayata veda eden Cossiga'nın, ölümünden sonra teslim edilmek üzere Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Başbakan Silvio Berlusconi, Senato Başkanı Renato Schifani ve Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini'yi hitaben birer mektup kaleme almış olduğu açıklandı. Mektupların içeriği konusunda, henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Cossiga'nın 82 yaşında vefat etmesi, İtalya'da özellikle sağ kesimi yasa boğdu. Vatikan'ın resmi yayın organı L'Osservatore Romano'nun yarınki manşetini Cossiga'ya ayıracağı açıklandı. Hristiyan Demokratlar ve Merkez Demokratlar Birliği milletvekili olan ve Cossiga'yı yıllardır tanıyan Enzo Carra, eski cumhurbaşkanının karanlık olaylar dahil olmak üzere pek çok sırrı beraberinde götürdüğüne ilişkin yaygın kanaatle ilgili olarak, "Francesco Cossiga'nın beraberinde götürdüğü sırlar varsa, bunun esas itibarıyla onun yıllarca süren siyasi ve kurumsal kariyerinden kaynaklandığını düşünüyorum" dedi. Carra, Cossiga'nın vefatı sonrasında üst düzey yetkililere teslim edilmesi için kaleme aldığı mektuplar konusunda ise "Mektupların geçmişten ziyade, halihazırdaki durumu konu almasını umuyorum. Cossiga hayatının kimi bölümlerinin tarihe geçmesini istemiş olabilir. Ama şahsen bir tahmin yürütmem gerekirse, üst düzey yetkililere kimi önerilerde ya da şahsi tavsiyeler de bulunmuş olabileceği kanaatindeyim" diye konuştu.