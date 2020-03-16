Eski CNN Türk spikeri Uyanık: O haberi bana kanal yaptırdı, yönetim her şeyi üzerime attı

Eski CNN Türk spikeri Beste Uyanık, Türkiye’nin termik santrallere filtre takılmasının tartışıldığı dönemde sunduğu "maliyet" haberiyle ilgili konuştu. Uyanık, sosyal medyada Adli Tıp Uzmanı Hakan Kar ile koronavirüsa karşı önlemler konusunda bir tartışma yaşadı. Uyanık, haberi kanalın yaptırdığını ve tepkiler nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

Uyanık’ın Koronavirüs salgını hakkında yaptığı bir önlem önerisini eleştiren Prof. Kar, “Yayında, termik santrallerin bacalarına filtre takılmamasının maliyetli olduğunu savunarak, halkın sağlığını paraya tercih eden zihniyettir. Sonra kovuldu zaten...” ifadesini kullandı.

Eski CNN Türk spikeri de bu eleştiriye “termik santrale filtre takmanın maliyeti” haberiyle ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"#cnntürk bana o haberi yaptırdı. Tepkilerden korkup, her şeyi üstüme attılar. istifa ettim. Uydurmayalım.

Barbaros (Şansal) Bey’e selamlar… O’nu da ben apronda dövdürmedim. Öyle bir imkanım yok.

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CNN Türk’teki “termik santral” haberi

Geçen yıl kasım ayında termik santrallerin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edilmişti. Konuya ilişkin olarak tartışmalar devam ederken CNN Türk’te Günün Ekonomisi isimli bir programda yapılan yayın, sosyal medyanın tepkisini çekmişti.

Programda Beste Uyanık, filtre takılması işlemi için üretime verilmesi gereken 10-12 günlük aranın maliyetini Yatağan Termik santrali üzerinden hesaplamıştı. Uyanık’a “maliyet mi insan sağlığı mı önemli” eleştirileri yöneltilmişti. İlerleyen süreçte Uyanık, kanaldan istifa etmişti.

Şansal’a linç girişimi

Prof. Kar ile Uyanık arasındaki tartışmanın bir kısmında da modacı Barbaros Şansal yer aldı.

Şansal, 2017 yılında çektiği bir video ile gündeme gelmişti. Türkiye’de yaşananları eleştirdiği video sonrası KKTC’den sınır dışı edilip İstanbul’a getirilen Şansal, apronda linç girişimine uğramıştı.

Uyanık, daha sonra tutuklanan Barbaros Şansal’ın yetkililer dışındaki kişilerin girişinin yasak olduğu apronda linç girişimine uğramasından kısa bir süre önce “Haddi bildirilmeli” mesajı paylaşmıştı.