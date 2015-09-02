Eski CIA şefi, 'IŞİD'e karşı savaşta El Nusra kullanılsın' önerisine açıklık getirdi

Eski CIA şefi David Petraeus, IŞİD’le mücadelede, El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra Cephesi'nin kullanılabileceği yönündeki sözlerine açıklık getirdi. “Her ne koşulda olursa olsun El-Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'ni, Suriye'de IŞİD'e karşı bir organizasyon olarak kullanmayı denememeliyiz” diyen Petreus, örgütün içinde yer alan bazı savaşçıların ise radikal olmayabileceğini ve bu kişileri Nusra Cephesi’nden “soyup atmanın” mümkün olup olmayacağını sorguladığını söyledi.

ABD’nin Irak ve Suriye’ye yönelik operasyonlarını da yürüten David Petraeus’un ABD yönetimine, IŞİD'e karşı El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'ni kullanmayı önermesi, tepkilere neden olmuştu. Bunun üzerine CNN televizyonuna açıklamada bulunan Petraeus, şunları söyledi:

"Her ne koşulda olursa olsun, El-Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'ni, Suriye'de IŞİD'e karşı bir organizasyon olarak kullanmayı denememeliyiz. Ancak Nusra içinde yer alan bazı savaşçılar, belki bazı güçler, ideolojik sebeplerden öte şüphesiz fırsatçılar olarak bu örgüte katıldı; bu kişiler Nusra'yı güçlü gördüler, başka bir güvenilir alternatif göremediler."

Petraeus, bir noktada, "uzlaştırılabilir" ve Nusra'dan vazgeçebilir savaşçıları Nusra'dan "soyup atmanın" mümkün olup olmayacağını sorguladığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Nusra Cephesi ile işbirliği yapmayı kesinlikle düşünmüyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın brifinginde konuyla ilgili soru üzerine, Petraeus'un açıklamalarına "şaşırdığını" söyledi. Toner, "Nusra Cephesi ile işbirliği yapmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Nusra Cephesi yabancı bir terör örgütü" açıklamasında bulundu.



Toner, Petraeus'un, Nusra örgütünün tamamını değil, içindeki sadece bazı güçleri kazanmayı vurguladığı, dolayısıyla bunu "olası" görüp görmediğinin yöneltilmesi üzerine, "Şu anda hayır" yanıtı verdi.

