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Dünya

Eski CIA Başkanı: Rusya ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etti

CIA Başkanı Brennan, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını değerlendirdi

24 Mayıs 2017 00:27

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, Rusya'nın başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump'ın çevresindeki birçok isimle iletişim kurmak dahil olmak üzere, ABD 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini öne sürdü.

CIA’in eski Başkanı Brennan, "Herkesin bilmesi gerekir ki Rusya ahlaksız bir şekilde 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmiştir ve bizim çok sert bir şekilde buna tepki göstermemiz ve uyarılarımıza rağmen bu aktivitelerine devam etmiştir" diye konuştu.

Brennan, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin düzenlediği oturumda, Kongre üyelerinin "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi" hakkındaki sorularını yanıtladı.

 

"Uyarılara rağmen..."

 

Rusya'nın ABD seçimlerine "ahlaksızca müdahale" ettiğini söyleyen Brennan, "Herkesin bilmesi gerekir ki Rusya ahlaksız bir şekilde 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmiştir ve bizim çok sert bir şekilde buna tepki göstermemiz ve uyarılarımıza rağmen bu aktivitelerine devam etmiştir." dedi.

Ayrıca Brennan, seçimler öncesinde Trump'ın kampanyasında yer alan bazı isimlerin Rusya'yla ilişkisi olup olmadığı yönünde bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

“Evet, bu durumla karşı karşıya geldim. Bazı Trump kampanyasında yer almış Amerikan vatandaşlarının Rusya'yla bilgi ve istihbarat paylaştığının farkındayım. Rusya'nın bu şahısları ayartmaya çalışması beni ciddi şekilde endişelendiriyordu. Rusya'nın bu bireylerle işbirliği kurabileceğine dair kafamda sorular oluşmuştu fakat Rusya'nın bunu başarıp başaramadığını bilmiyordum."

 

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