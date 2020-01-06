Eski CIA başkan vekili: ABD'li siviller ölecek

T24 Dış haberler

Eski CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) başkan vekili ve başkan yardımcısı Michael Morell, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Oval Ofisi'n emriyle öldürülmesinin ardından bölgedeki ABD'li sivillerin hedef alınacağı değerlendirmesinde bulundu.

CBS'in 'This Morning' programına konuk olan Morell, "Süleymani kötü kalpli bir dehaydı. Elinde birçok ABD'linin kanı vardı ve dünya içinde o olmadan daha iyi bir yer dedi" ve ekledi; "Ancak sorun onun ölmesinin bedelinin çok yüksek olması. ABD'li siviller ölecek. Büyük ihtimalle İran'ın etkisi altındaki grupların yoğunlukta olduğu Irak'ta hedef alınacaklar". Morell, ABD'li sivillere yapılan saldırıların Irak ile sınırlı kalmayacağını, başka Orta Doğu ülkelerinde de hedef alınabileceklerini ifade etti.

Morell Tahran destekli milisler ABD'li sivilleri hedef alırken, İran'ın "dünyanın herhangi bir yerinde" üst düzey yetkili bir ABD'liyi hedef alacağını söyledi.

ABD, Süleymani'nin öldürüldüğü Cuma günü vatandaşlarına acil olarak "Irak'tan ayrılma" çağrısında bulunmuştu.

Eski üst düzey CIA yetkilisi, "Süleymani'nin ölmesi iyi, ama bedeli çok yüksek. Bu yüzden Obama veya Bush yönetimi böyle bir hamle yapmazdı" dedi.