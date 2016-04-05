Eski CIA ajanı: Obama Esad'ı devirme planlarını reddeti

Eski CIA ajanı Douglas Laux biyografi niteliğinde yazdığı kitabında, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesi için ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) yaptığı 50 planı reddettiğini iddia etti. Laux, NBC televizyonuyla yaptığı söyleşide ekibin bu dönemde '50 iyi tasarlanmış plan' ortaya koyduğunu belirterek "Ancak siyasi irade, bir tanesini bile hayata geçirmemize izin vermedi" dedi.

Laux, dönemin CIA Başkanı David Petraeus, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Savunma Bakanı Leon Panetta'nın desteklediği planların hepsinin, Obama tarafından reddedildiğini iddia etti. CIA'in, Özgür Suriye Ordusu güçlerini silahlandırma planı geliştirdiğini, öte yandan bunun, Esad rejiminin, İran ve Hizbullah'tan aldığı destekten ağır basacak bir boyuta hiç ulaşmadığını ileri sürdü.

Eski CIA ajanının biyografisinde ağırlıkla, Suriye ve Afganistan'daki çalışmaları ve istifasıyla sonuçlanan politik hatalara vurgu yapılırken, standartlar gereği yayınlanmadan önce CIA tarafından gözden geçirilen biyografide, Esad'ı devirme planlarının ayrıntılarından bahsedilmediği belirtildi.

CIA'den kitapla ilgili yapılan açıklamada "Ne yazık ki, Bay Laux'un CIA'deki kariyeri iyi gitmedi. Umarız, belki yaş ve olgunlukla, bir gün burada geçirdiği süreyle ilgili daha iyi bir bakış açısına sahip olacaktır" ifadeleri kullanıldı.