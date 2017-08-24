Eski CIA ajanı ABD Başkanı Trump'ı susturmak için bağış kampanyası başlattı

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanı Valerie Wilson, Başkan Donald Trump'ın hesabını kapatmak amacıyla Twitter'ı satın almak için bağış topluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının şiddet ve nefret içerikli paylaşımlarına rağmen kapatılmaması üzerine başlatılan bağış kampanyasında 10 bin dolara yakın para toplandı.

Eski CIA ajanı Wilson, "www.gofundme.com" sitesinde "Haydi Twitter'ı satın alalım ve Trump'ı yasaklayalım" (Let's #BuyTwitter and #BanTrump) başlığıyla açtığı bağış sayfasında, kampanyasına şu ifadelerle destek istedi:

"Donald Trump, Twitter'da korkunç şeyler yaptı. Irkçılara cesaret vermekten, gazetecilere yönelik şiddeti teşvik etmeye kadar giden tweetleri, bu ülkeye zarar veriyor ve insanlarını riske maruz bırakıyor. Buna karşın, Kuzey Kore'yle gerçek bir nükleer savaş tehdidinde bulunması işleri çok tehlikeli bir seviyeye getirdi. Artık O'nu susturmanın zamanı."

Twitter'ın tüm çağrılara rağmen Trump'ın hesabını kapatmadığını kaydeden Wilson, halka açık olan şirketin hisselerini satın alarak yönetimde söz hakkı kazanmanın bu amaca ulaşılmasını sağlayacağını ifade etti.

Wilson'ın Twitter'ın kararlarında söz hakkına sahip olabilecek miktarda hisse senedi satın alabilmesi için 1 milyar dolardan fazla bağış toplaması gerekiyor.

Beyaz Saray: "Amerikalılar, Trump'ın Twitter'ı kullanmasını seviyor"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ise yaptığı yazılı açıklamada, bağış kampanyasını "saçma bir girişim" olarak nitelendirdi.

Amerikalıların Trump'ın Twitter'ı kullanmasını sevdiğini savunan Sanders açıklamasında, "Bu hikayedeki tek saygısızlık, nefret ve hoşgörüsüzlük, Wilson'ın Trump'ın anayasal hakkını elinden almaya yönelik saçma girişimidir. " ifadelerini kullandı.