Eski CHP'li vekil: Muhbir taksici iktidarı eleştiren yolcunun ses kaydını alıp polise şikayet etti!

Eski CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, bir arkadaşının bindiği takside AKP hükümetini eleştirince, taksici tarafından ses kaydının alınıp polise şikayet edildiğini iddia etti.

CHP eski milletvekili Melda Onur, Twitter’da paylaştığı mesajlarda, “Bir arkadaşımın karşı komşusu bindiği takside iktidarı eleştirince şoför gizli ses kaydı almış, polise ihbar etmiş, eve polis gelmiş” dedi.

Arkadaşının karakola ifade vermeye gittiğinde şoförle karşılaştığını söyleyen Melda Onur, “Şerefsiz herif! Çıksa benim karşıma rezil etsem aleme, taksi durağını afişe etsem!” diye yazdı.

Onur daha sonra olayın gerçek olduğunu belirterek, "Muhbir taksici olayı gerçek. Ama tanımadığı taksiciye ne çok arka olan çıktı. Ülke muhbir dolu. Ama bir gün birbirlerini ihbar edecekler." yazdı.

Onur'un Tweetleri şöyle: