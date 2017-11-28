Eski CHP'li vekil hakkında, 'Zarrab davası'na sahte delil götürdüğü iddiasıyla yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, "Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü" iddiasıyla Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez ile eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ABD'de devam eden Reza Zarrab soruşturmasını başlatan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan savcı Joon H. Kim’in New York Bölge Mahkemesi’ne tanık olarak ismini bildirdiği Osman Zeki Canıtez ve Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Her iki şüphelinin de New York Bölge Mahkemesi’ne bildirilen tanık listesinde isimlerinin bulunduğu, FETÖ üyeliği suçundan arandıkları ve firari durumda oldukları belirtildi.

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