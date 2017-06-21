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Eski CHP’li vekil, AİHM’e başvurdu

“Türkiye’de 7-8 yıldır bir kanunsuzlaştırma süresi yaşanıyor”

21 Haziran 2017 21:07

Eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bireysel başvuru yaptı. 25 ayrı doküman 230 sayfalık dosya bugün saat 14.00’te AİHM teslim edildi. AİHM önünde basın toplantısı düzenleyen eski siyasetçi Atilla Kart ve Evrensel Yol Parti Genel Başkanı Metin Güler “Türkiye’de yaşanan adaletsizliğin giderek büyüdüğüne” ilişkin bir konuşma yaptılar. Deneyimli siyasetçi Atilla Kart uzun yıllar titizlikle araştırmalar yaparak hazırladığı dosyanın özetini basın toplantısında şu cümlelerle sundu:

“Türkiye’de 7-8 yıldır bir kanunsuzlaştırma süresi yaşanıyor. Türkiye’de anayasal kurumlar artık işlevini kaybetmiştir. Artık hukuk devletini konuşmuyoruz. Kanun devleti bile değiliz. Türkiye Cumhuriyeti artık önünü görmez halde. Türkiye aleyhinde AİHM yapılan şikayet başvuruların sayısı Avrupa Konseyine (AK) üye olan 47 ülkeden daha fazla. Emir ve talimatlarla kanunlar askıya alınıyor. Biz temel hak ve özgürlüklerin, adaletin korunması için bu başvuruyu AİHM yapıyoruz. Muhalefeti sesiz kalması için yasalar değiştiriliyor. Dosyanın öncelik verilip bir an evvel incelemeye alınmasını istiyoruz." (DHA)

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