Eski CHP'li Toprak: Kılıçdaroğlu, "Dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' diyeceğiz" derken şok geçirdim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul eski milletvekili Prof. Dr. Binnaz Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' oyu vereceklerini kararını duyduğunda şok geçirdiğini" söyledi. Toprak, yargının vesayet altında olduğu bir dönemde CHP’nin dokunulmazlıkları kaldıralım demesinin başlı başına bir hata olduğunu ifade etti.

İMC TV'de yayınlanan Gündem Müzakere programına katılan Toprak, "bağımsız bir yargının olmadığı bir ortamda milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasının aslında parlamentoyu tamamen feshetmek anlamına geldiğini" ifade etti. "Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını çok vahim bulduğunu" belirten Binnaz Toprak, "CHP bir yandan Cumhurbaşkanı'nı anayasaya uymadığı için eleştiriyor, bir yandan da anayasaya aykırı bulduğu halde dokunulmazlıkların kaldırılmasına katkıda bulunuyor" dedi. "Sosyal demokrat bir partinin ilkesel bir duruş sergilemesi gerektiğini" ifade eden Toprak, "HDP’li vekillere 'dokunulduktan' sonra sıranın CHP’li muhalif vekillere geleceğini" söyledi. "Parti içindeki vekillerin yüzde 90'ı 'kürsü dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı" diyen Binnaz Toprak, "CHP’nin, AKP'nin tuzağına düştüğünü" öne sürdü. Toprak, “Partimin böyle bir karar almasından üzgününüm. Dokunulmazlıklara 'evet' diyen CHP tarihin karanlık sayfalarında yer alacak" dedi.