Eski CHP'li Emrehan Halıcı: Elektronik Parti'yi kuruyoruz

CHP'den istifa eden Ankara Bağımsız Milletvekili Emrehan Halıcı, Elektronik Parti'nin kuruluş aşamasında olduğunu belirterek, "İki hafta içinde kuruluş dilekçemizi İçişleri Bakanlığı'na vereceğiz" dedi.

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 8. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Halıcı, hafta boyunca düzenleyecekleri etkinliklerle Ecevit'i anmayı planladıklarını belirtti.

Türkiye 'de bir siyasi parti adına ilk internet sitesini DSP'nin kurduğunu hatırlatan Halıcı, bunun Ecevit'in talimatıyla gerçekleştiğini söyledi. Ecevit'in bu konulara inanarak yaklaştığını ifade eden Halıcı, siyasi partilerde bilişim teknolojilerinin kullanılmasına yönelik ilk adımın Bülent Ecevit tarafından atıldığını söyledi. Kendisinin de Elektronik Parti'yi kurma çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Halıcı, "Partimiz kuruluş aşamasında. İki hafta içinde kuruluş dilekçemizi İçişleri Bakanlığı'na vereceğiz" dedi.