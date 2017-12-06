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ESKİ CHP'Lİ AYKAN ERDEMİR'İN TÜM MALVARLIĞINA EL KONULMA KARARI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in tüm mal varlığına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildi

06 Aralık 2017 16:22

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA
Türkiye\'den ABD\'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir\'in tüm mal varlığına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildi. 
\"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme\", \"Amacı dışında kullanma\", \"Hile ile alma ve çalma\" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir\'in mal varlıklarına el konulması talep edildi. Savcılığın talebi üzerine Nöbetçi İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği\'nce, Aykan Erdemir\'in tüm mal varlığına ve banka hesaplarına el konulması kararı verildi. 
Eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir hakkında, \"17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün başarıya ulaşmaması üzerine Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yürürlüğe konulan aynı kurgu/planın işbirlikçiliğini yürüten ve bu minvalde hazırladığı dosya içerisinde örneği bulunan 28 Ocak 2014 tarihli sözde sahte raporu yurtdışına götürerek Newyork bölge mahkemesine ulaştırmak suretiyle yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığı\" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. 


 

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