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Eski CHP vekilinden Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına imza

Canan Arıtman, 25 yıl CHP aktif siyaset yapmıştı

07 Nisan 2018 00:22

CHP’de 25 yıl aktif siyaset yapan eski milletvekili Canan Artıman, Vatan Partisi  Genel Başkanı  Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için imza verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Türkler soykırım yapmadı" kararını nedeniyle Perinçek'in adaylığına imza verdiğini belirten Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Arıtman, "80 milyon olarak Doğu Bey'e minnet borcumuz var. O minnet borcunun bir kısmını ödeyebilmek için imza verdim. Doğu bey aynı zamanda iyi bir Atatürkçü ben de bir Kemalist olarak onu desteklemek görevimdir diye düşündüm" dedi.

Arıtman nasıl imza verdiğini Aydınlık'a  şöyle anlattı: Bir işim için Karşıyaka Çarşı'dan geçiyordum, baktım Doğu Bey için imza masası var. Görür görmez hemen gittim imza vermek istiyorum dedim. Masadaki arkadaşlar tabi biraz şaşırdı, eski bir CHP milletvekilinin Doğu Bey'e aday olması için imza vermek istemesini. Şunun için imza verdim. Ben 80 milyon Türk vatandaşının Doğu Bey'e minnet borcu olduğunu düşünüyorum. O minnet borcunun bir kısmını ödeyebilmek için imza verdim." 

Arıtman, 100 bin imza şartıyla ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meclis dışındaki partilerin aday gösterebilmesinin önüne geçilmek istenildiğini belirterek "Ben demokrasiye inanın bir insanım. Ülkemde eksiksiz bir demokrasi istiyorum" dedi.

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