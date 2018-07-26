Eski CHP milletvekilinden Muharrem İnce'yi eleştiren Özkan'a: Ayıp, herkes nezaketini ve saygısını korumalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter'da isim vermeden CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı Muharrem İnce'yi eleştirdi.

Özkan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karl Marx'ın Louis Boneparte'ın 18 Brumaıre adlı eserinde Napolyon'a atfen yazdığı, “Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler” sözlerine yer verdi.

Eski CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Parti Genel Başkanı Tuncay Özkan'ın tweeti için "ayıp" dedi. Özkan'ın üslubunun doğru olmadığını ifade eden İrgil, CHP'lileri nekazetini ve saygısını korumaya çağırdı.

İrgil'in Genel Başkan Özkan'ın tweetini alıntılayarak Twitter'da şu paylaşımı yaptı:

"Parti içi konuların Twitter üzerinden konuşulmaması ilkesine hep uydum ve uyacağım. Ancak bu kez dayanamadım. İşte bu aşağıdaki twit ayıp oldu. Bu kadarına gerek yok. Herkes nezaketini ve saygısını korumalı. Bu üslup doğru değil."