Eski CHP milletvekili Yarkadaş: Tartışmaları bitirmenin tek yolu Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan röportajına atıfta bulunarak, "CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü Ali Babacan mı Meral Akşener mi olacak?', 'Muharrem İnce CHP'yi bölecek mi?' tartışmalarını bitirecek tek formül, Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Nokta!" düşüncesini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş, "Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmayacaksa, CHP kendi adayını 1 milyon 250 bin üyesinin önüne sandık koyarak ve ön seçim yaparak belirlemelidir. En doğru, rahatlatıcı ve seçmeni motive edici formül budur. Millet İttifakı üyesi partiler de birinci tura kendi adaylarıyla girmelidir" yorumunu yaptı.

Yarkadaş, "Herkesten oy alacak 'çatı aday' formülü arayışı beyhude bir çabadır. 2014 adayımız MHP'li Ekmelettin İhsanoğlu'nun 2018 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söylemesi hatrımızdadır. CHP birinci tura özgücüne güvenerek girmeli ve partinin kadrolarını öne çıkarmalıdır." görüşünü savundu.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinda aday olarak Abdullah Gül'ü göstereceği iddialarına ilişkin, "Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni açıklayan Muharrem İnce'ye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, bu aşamada disiplin kuruluna sevkin gündemde olmadığını söyledi.

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