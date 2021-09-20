Eski CHP milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan eski CHP eski milletvekili Şahin Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası olan Şahin Mengü'nün evinde düştükten sonra gittiği hastanede fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş Mengü'nün bu sabah tedavi olmak İçin gittiği bir hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Sekreteri İsmail Koncuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü’nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür." ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü'den başsağlığı dileyenlere teşekkür

Babası Şahin Mengü’yü kaybeden Nevşin Mengü, kişisl sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başsağlığı dileyenlere teşekkür etti. Mengü, "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun" diye yazdı.

Şahin Mengü kimdir?

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı.

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Mengü, eski başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını üstelendi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını da yapan Mengü, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Dersim Katliamı'nda acı yaşayan herkes için özür dilemesi üzerine 12 Kasım 2014'te Tanrıkulu'na "Sen hangi hakla CHP adına özür dileyemezsin. Sen kimsin şerefsiz" diye tweet atmıştı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Mengü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şahin Mengü'nün kızı Nevşin Mengü gazeteci, oğlu Burak Mengü ise Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi.