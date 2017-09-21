Eski CHP milletvekili hakkında 'FETÖ' soruşturması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar hakkında, 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) övdüğü iddiasıyla soruşturma açıldı.
Cumhuriyet'in haberine göre; Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından, Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında terör örgütü 'FETÖ/PDY'yi övdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Acar hakkında, suç unsurunun tespiti halinde "terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından dava açılacağı öğrenildi.