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Eski CHP milletvekili hakkında 'FETÖ' soruşturması

'FETÖ'yü övme iddiasıyla soruşturma başlatıldı

21 Eylül 2017 16:53

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar hakkında, 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) övdüğü iddiasıyla soruşturma açıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından, Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında terör örgütü 'FETÖ/PDY'yi övdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Acar hakkında, suç unsurunun tespiti halinde "terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından dava açılacağı öğrenildi.

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Gürkut AcarCHPFETÖsoruşturmasavcılık

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