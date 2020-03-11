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Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'a 'Cumhurbaşkanına hakaretten' hapis cezası

11 Mart 2020 09:41

Eski CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 10 ay hapis cezası verildiği öğrenildi. Sağlar'ın avukatlarının karara itiraz edeceği belirtildi.

CHP Mersin eski Milletvekili Fikri Sağlar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan 10 ay hapis cezası verildi. Sağlar'ın avukatı Erdal Işık, Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin açıklama yaptı.

Işık, "Cumhurbaşkanı'na FETÖ'cü dediği için müvekkilimiz Sağlar'a Ankara 14. Ceza Mahkemesi hakaretten 10 ay hapis cezası verdi. Muhalefete yönelik düşünce ve ifade özgürlüğünü yok sayan hukuksuz karara karşı mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Işık'ın mahkeme kararına itiraz edeceği öğrenildi.

 

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