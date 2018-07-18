Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e hapis cezası

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, eski CHP milletvekili ve halen CHP Parti Meclisi (PM) üyesi olan Eren Erdem'in hapis cezası aldığını açıkladı.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın yaptığı açıklamaya göre Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski CHP Milletvekili Erdem, "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla hapis cezası aldı.

Erdem'e verilen ceza para cezasına çevrildi

Yarkadaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"20 gündür Silivri'de tutulan CHP PM Üyemiz; eski milletvekilimiz ve arkadaşımız Eren Erdem, 'devlet büyüklerine hakaret' suçlamasından hapis cezası aldı. Erdem'e verilen ceza para cezasına çevrildi. Avukatları yedi bin TL'lik ceza tutarını yatırdı. Eren Erdem yalnız değildir!"

20 gündür Silivri'de tutulan CHP PM Üyemiz; eski milletvekilimiz ve arkadaşımız Eren Erdem, "Devlet büyüklerine hakaret" suçlamasından hapis cezası aldı. Erdem'e verilen ceza para cezasına çevrildi. Avukatları yedi bin TL'lik ceza tutarını yatırdı. Eren Erdem yalnız değildir! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 18 Temmuz 2018

Ne olmuştu?

25. ve 26. dönem İstanbul CHP Milletvekili halen CHP PM üyesi olan Eren Erdem , “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, “gizli tanığı deşifre etmek” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından hakkında 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava nedeniyle tutuklanmıştı.