Eski CHP Milletvekili Bozkurt'tan Diyanet İşleri Başkanı'na: '86 yıllık ara dönem' diyen utanmaz!

T24 Haber Merkezi

Eski CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, partisinin Ayasoyfa Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili tutumunu eleştirerek Atatürk'ün imzasına sahip çıkmaktan çekindiğini söyledi. Bozkurt, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "86 yıllık ara dönem" sözlerini de "utanmazlık" olarak yorumladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hüsnü Bozkurt, dönemin bakanlar kurulunun kararıyla 24 Kasım 1934 yılında müze olarak kullanıma açılan kültürel miras Ayasofya'nın müze statüsünün iptaliyle ilgili tartışmalarda CHP'nin Atatürk'ün imzasına sahip çıkmadığını savundu.

Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Aman bize ne derler ürkekliğine teslim olduğunu" ifade ederek şöyle yazdı:

“Aman bize ne derler”ürkekliğine teslim ol. Herkesi kucaklama hayali ile avun. 'Tuzağa düşmeyiz' pasifizmiyle oyalan. Kemalizmden,ulusalcılıktan kaç. Laiklik katledilirken seyret. CB kızına tweet kuyruğuna gir. Atatürk’ün imzasına bile sahip çıkmaktan çekin. Nereye böyle?"

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı" sözlerine de gönderme yapan Hüsnü Bozkurt, "Atatürk’e “hain" diyenler, 86 yıl sonra verilen düzmece iptal kararına hukukilik atfedenler, Cumhuriyet hukukunu yok sayanlar, "86 yıllık ara dönem" diyen utanmazlar, ve sessiz kalan koltuk sevdalısı sözde Atatürkçüler, tarih baba hepinizi yazdı. Gün gelir hesabı sorulur elbet!" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili "Ayasofya bir camidir. 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim. İnşallah bu tepkiler de süreç içinde ortadan kalkacaktır" demişti.

TIKLAYIN: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: 86 yıllık ara dönem olmuştur, süreç içinde tepkiler ortadan kalkacaktır