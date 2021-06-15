Eski CHP milletvekili Bozkurt: Binali Yıldırım'ın serveti Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı!

25-26. Dönem CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın servetinin Koç ve Sabancı ailelerini geride bıraktığı yorumunu yaptı.

Bozkurt Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda basını Binali Yıldırım’ın sadece oradaki servetinin 26 Milyar Dolar (221 milyar TL) olduğunu yazdı. Eski Başbakan Koç’ları, Sabancı’ları çoktan geçmiş, dünya sıralamasında yani. Ne Yıldırım’dan bir açıklama var, ne Saray’dan, ne AKP’den! Yer yerinden de oynamadı memlekette." ifadesini kullandı.