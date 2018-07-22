Eski CHP Milletvekili Aygün: Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetti, gitsin' diyenlere; Muharrem İnce daha lider olmadan 3 seçim kaybetti

Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 seçimi kaybettiği için 'gitsin' diyenleri eleştirdi. Aygün, olağanüstü kurultay çağrısı yapan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin "daha lider olmadan" 3 seçim kaybettiğini söyledi.

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Bence de, hiç kimse koltuğun esiri olmamalı" diyen Aygün'ün partideki liderlik tartışmalarına ilişkin paylaşımı şöyle:

"'Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetti, gitsin' diyenlere.. Eğer bu tek ölçü ise; Muharrem İnce daha lider olmadan 3 seçim kaybetti.. 2 kez genel başkanlık, 1 kez cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti.. Unutmayın daha lider bile değil.. Kemal bey başka açılardan eleştirilmeli bence.."