Eski CHP Maltepe ilçe yöneticisi 'cinsel saldırı' iddiasıyla hakim karşısında: Darp ettiğim doğrudur ancak cinsel saldırıda bulunmadım

İstanbul Maltepe'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık U.K., cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdü. U.K., "Darp ettiğim doğrudur ancak kendisine sinkaflı sözler söylemediğim gibi tehdit de etmedim. Bunları kabul etmiyorum, kesinlikle iddia ettiği şekilde cinsel saldırıda da bulunmadım" dedi. Müşteki Z.Y. ise sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, bu durumun ailesi tarafından hâlâ bilinmediğini belirtti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık U.K., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada müşteki Z.Y. ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık U.K. üzerine atılı suçlamaları reddederek "Öyle bir şey kesinlikle olamaz, olay günü Z.Y. ile yaklaşık 10 saat beraberdik. Ben daha önceden bir kafede çalışmaktaydım, geçtiğimiz Eylül ayında Z.Y.'yi işe ben almıştım. Yaklaşık 45 gün beraber çalıştık, bu sırada kendisini tanıdım. Olaydan 15 gün önce kafeden ayrılmıştım. Olay günü kafeden alacağım olduğu için gittim, Z.Y. ile karşılaştım, selamlaştık. Daha sonra içeri geçip tanıdığım kişilerle oturup bir şeyler içtim" dedi.

Sanık U.K. arkadaşı Ö.K. ile buluşmak için sözleştiğini, yarı zamanlı olarak çalıştığı bir kafenin anahtarının kendisinde olduğunu, o gün 4-5 bardak alkol aldığını ve Z.Y.'nin de 2-3 bardak alkol aldığını öne sürdü. Z.Y. ile birlikte kendi çalıştığı kafeye gittiğinde Ö.K.'nın da orada beklediğini belirten sanık U.K. "Kafeler pandemi nedeniyle kapandığı ve hava soğuk olduğu için burada oturabileceğimizi düşündüm. Üçümüz birlikte içeri girip sohbet etmeye ve alkol almaya başladık. Bir süre sonra işi olduğu için Ö.K. kalkacağını söyledi. Ö.K.'yi yolcu ettikten sonra Z.Y. ile birlikte sohbet edip alkol almaya devam ettik. Ö.K. ile Z.Y. sevgili olduğu için bu konuda konuştuk. Ö.K. kalktıktan sonra Z.Y. daha hızlı alkol almaya başladı, duygu değişimleri yaşama başladı" ifadelerini kullandı.

"Tokat ve yumruk attım"

Z.Y.'nin Ö.K.'ye hakaret ettiğini öne süren sanık U.K. şöyle devam etti:

"Z.Y.'nin çalıştığı kafenin sahibinin Z.Y.'yi taciz ettiğini Ö.K. bana söylemişti, bunu konuştuk. Z.Y.'yi sakinleştirmeye çalışırken kendisi gülüyordu, ağlıyordu. Z.Y. masada duran bardağı kafamda patlattı, yaralandım. Z.Y.'yi boynundan ve saçından tutarak o sinirle lavaboya götürdüm. Aynaya baktığımda yüzüm kandan görünmüyordu. 'Niye bardağı yüzümde patlattın' diye Z.Y.'ye vurmaya başladım. Tokat ve yumruk attım. 'Karakola gideceğiz, birbirimizden şikayetçi olacağız' dedim. Bu sırada Z.Y. beni sakinleştirmeye çalışarak yüzümü yıkamama yardımcı oldu. Sakinleştirmiştim, birbirimize sarıldık. Sonra lavabodaki kanları temizledik. Z.Y. bardak parçalarını toplamaya gitti. Kırık bardak parçası ile elini kesti. Sonra masaların üzerini Z.Y. ile topladık. Sakinleştikten sonra çıkmaya karar verdik. Ben kesinlikle Z.Y.'yi orada zorla tutmadım. Akşam 23.30 gibi kafeden çıktık. Üzerimiz kan olduğu için Volkan'ın evine gittik. Benim motosikletime binerek birlikte arkadaşın evine gittik. Yarım saat kadar oturduk. Neler olduğunu sorduğunda kavga ettiğimizi söyledik."



Sanık U.K. suçlamaları kabul etmediğini yineleyerek, "Mağduru darp ettiğim doğrudur ancak kendisine sinkaflı sözler söylemediğim gibi tehdit de etmedim. Bunları kabul etmiyorum, kesinlikle iddia ettiği şekilde cinsel saldırıda da bulunmadım" dedi.

"Abice, arkadaşça' ısrar ettiğini söyledi"

Müşteki Z.Y. ise sanık U.K.'nin çalıştığı kafeye gelerek kendisine 'Akşam için planın var mı' şeklinde soru sorduğunu, evine gideceğini söylemesi üzerine sanığın kendisine 'Abice, arkadaşça' ısrar ettiğini söyledi. Sanığın teklifini kabul ettiğini belirten müşteki Z.Y. şöyle devam etti: "Akşam otururken başkası da olur diye düşünüyordum, ikimizin yalnız olacağını duyunca Ö.K.'yi ben arayıp, çağırdım. 'Tek gitmeyeyim' dedim o da 'Gelirim ama fazla vaktim yok' dedi. Olayın olduğu kafeye gittiğimizde Ö.K. bizi bekliyordu." Mahkeme başkanı "Niye kapalı bir kafeye gidiyorsunuz, başka yer yok mu?" şeklinde soru yöneltince Z.Y. de "Hava soğuktu, daha önce orada oturduğumuz için bir sakınca görmedim" şeklinde cevap verdi.

"Tuvalete gittiğimde kapıyı kilitlemiş"

Müşteki Z.Y., Ö.K. ayrılırken kendisinin de ayrılmak istediğini, fakat sanığın 'Otur ben seni bırakırım' dediğini söyledi. Z.Y. olay anını şöyle anlattı: "Sanıkla işlerden konuşurken bana asılmaya başladı. 'Çok güzelsin, akıllısın' gibi sözler söyledi. Ben de benimle bu şekilde konuşmaması için ihtar ettim. Ö.K.'yi yolcu ederken kapı kilitli değildi, ben bir ara tuvalete gittiğimde kapıyı kilitlemiş. Sonrasında beraber otururken benim üstüme doğru geldi. Sarıldı, öpmeye çalıştı. Pantolonumu çıkarmaya çalıştı ama başaramadı. Ben kendisini ittim ancak dinlemedi beni. Ben de masada bulduğum bardağı sanığın kafasında kırdım. Çok sinirlendi" ifadelerini kullandı. Sanığın kendisini darp ederek tuvalete götürdüğünü belirten Z.Y. "Kafamı duvarlara vurdu, boğazımı sıktı. Bana tecavüz edeceğini ve öldüreceğini söyledi" dedi. Z.Y. sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Tekrar oturdukları yere geldiklerini söyleyen Z.Y. burada koltuğun üzerindeki kanları sildiklerini, tekrar alkol almadıklarını ifade etti. Z.Y. şöyle devam etti: "Bana karakola gitmeyi teklif etti. Kabul etmedim çünkü ailemin duymasını istemediğimi söyledim. Beni motorla arkadaşının evine götürdü. Üstümüzü temizleyecektik. Ben aslında istemedim. Etrafta kimse yoktu. Ben çok korkmuştum. Arkadaşı ne olduğunu sorunca kavga ettiğimizi söyledi. Sanık beni oradan çıkartmaz diye korkumdan söyleyemedim. Ailem hala bilmiyor bu olayı. Sanıktan şikayetçiyim."

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Sanık avukatı kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenerek rapor alınmasını talep etti. Kamera kayıtlarının bilirkişiye gönderilmesine karar veren



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bir kafede U.K.'nin Z.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. İddianamede U.K. hakkında "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "Tehdit" suçlarından toplam 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. (DHA)

