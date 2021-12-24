Eski CHP İstanbul İl Yöneticisi Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş, trafik kazasında yaşamını yitirdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski yöneticilerinden Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Trabzon'ın Araklı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında CHP’nin önceki dönem İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş yaşamını yitirdi.

CHP İl Başkanlığından yapılan başsağlığı açıklamasında şöyle denildi:

"Geçmiş dönem İl Başkan Yardımcımız Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş’u memleketleri Trabzon’da geçirdiği trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içersindeyiz. Ailesinin, sevenlerinin ve partimizin başı sağ olsun."