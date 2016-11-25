Eski CHP il başkanı trafik kazasında yaşamını yitirdi

Sakarya'nın eski CHP il başkanlarından 70 yaşındaki avukat Selçuk Gedikli, geçirdiği trafik kazası sonucunda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre kaza bu akşam saatlerinde, Adapazarı Dağdibi mevkiinde meydana geldi. Sakarya'da çeşitli dönemlerde CHP il başkanlığı yapan Avukat Selçuk Gedikli idaresindeki otomobil, kamyonetle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Selçuk Gedikli Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Selçuk Gedikli hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.