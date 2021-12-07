Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren gazeteci ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım (62), bugün, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri de katıldı.

CHP’de önceki dönemlerde iletişim, tanıtım, basın ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş olan gazeteci Emel Yıldırım, dün geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi; bugün, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi.

Cenaze törenine; Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarıyla birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Seyit Torun, Ali Öztunç, Onursal Adıgüzel, Yüksel Taşkın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda milletvekili de katıldı. (ANKA)