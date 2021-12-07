Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 62 yaşındaki eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına Yıldırım'ın ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti yöneticileri ile bazı CHP'li milletvekilleri ve sevenleri katıldı.

Yıldırım'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Gazeteci olan Yıldırım, CHP'de önceki dönem İletişim, Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.